Российских футболистов «Урарту» не пустили на матч в Эстонию
- globallookpress.com
«Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», — сказал главный тренер команды Дмитрий Гунько.
Он отметил, что у двоих игроков есть повреждения, а четверо не получили разрешения.
За «Урарту» выступают вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.
Матч состоится 11 июля.
Ранее «Урарту» объявил о подписании Игнатьева.