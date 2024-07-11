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Российских футболистов «Урарту» не пустили на матч в Эстонию

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Российские футболисты армянского клуба «Урарту» не получили визы для въезда в Эстонию на матч первого раунда квалификации Лиги конференций с «Калевом».
Российских футболистов «Урарту» не пустили на матч в Эстонию
  • globallookpress.com

«Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», — сказал главный тренер команды Дмитрий Гунько.

Он отметил, что у двоих игроков есть повреждения, а четверо не получили разрешения.

За «Урарту» выступают вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Матч состоится 11 июля.

Ранее «Урарту» объявил о подписании Игнатьева.

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