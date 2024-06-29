«Урарту» объявил о подписании Игнатьева

Российский нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Урарту».

Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём Telegram-канале. Подробности перехода футболиста не раскрываются.

Последним клубом Игнатьева был сербский «Железничар», за который он играл с зимы 2024 года. Всего за команду он провёл семь матчей и сделал одну результативную передачу.

До этого форвард выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».

Ранее Игнатьев назвал переход в «Рубин» самым провальным трансфером в карьере.