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«Урарту» объявил о подписании Игнатьева

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Российский нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Урарту».
«Урарту» объявил о подписании Игнатьева
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём Telegram-канале. Подробности перехода футболиста не раскрываются.

Последним клубом Игнатьева был сербский «Железничар», за который он играл с зимы 2024 года. Всего за команду он провёл семь матчей и сделал одну результативную передачу.

До этого форвард выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».

Ранее Игнатьев назвал переход в «Рубин» самым провальным трансфером в карьере.

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