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Иван Игнатьев назвал переход в «Рубин» самым провальным трансфером в карьере

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Российский нападающий Иван Игнатьев назвал самый провальный переход в своей карьере.
Иван Игнатьев назвал переход в «Рубин» самым провальным трансфером в карьере
  • РИА Новости

«Трансфер в «Рубин» — самый неудачный. Что не заладилось? Я пришёл из «Краснодара», из футбола, где всё накоротке. В «Рубине» начали требовать то, что я делаю плохо. Верховая борьба — не мой конёк», — сказал игрок на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30 января Иван Игнатьев и сербский «Железничар» заключили трудовое соглашение.

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с футболистом. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и с Кипра. 

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