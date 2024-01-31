Иван Игнатьев назвал переход в «Рубин» самым провальным трансфером в карьере

Российский нападающий Иван Игнатьев назвал самый провальный переход в своей карьере.

«Трансфер в «Рубин» — самый неудачный. Что не заладилось? Я пришёл из «Краснодара», из футбола, где всё накоротке. В «Рубине» начали требовать то, что я делаю плохо. Верховая борьба — не мой конёк», — сказал игрок на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30 января Иван Игнатьев и сербский «Железничар» заключили трудовое соглашение.

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с футболистом. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и с Кипра.