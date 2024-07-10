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Мусаев: Галицкого никто не переспорит — без шансов

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.
Мусаев: Галицкого никто не переспорит — без шансов
  • РИА Новости

«Удавалось когда-нибудь переспорить Галицкого? Ты всегда говоришь свою позицию, аргументированно. А если просто зарубиться, я думаю, его никто не переспорит. Невозможно», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее СМИ сообщали, что у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака.

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