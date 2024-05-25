RT в Telegram
Подпишись

Карпов: у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака

Короткая ссылка
У президента «Краснодара» Сергея Галицкого рецидив серьёзной болезни.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в декабре врачи поставили бизнесмену неутешительный диагноз, что ему осталось жить полгода. Всё это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм.

По информации источника, Галицкий на всякий случай организовал два благотворительных фонда — один для клуба, другой для академии «Краснодара». 

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру в ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить