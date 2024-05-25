Карпов: у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака

У президента «Краснодара» Сергея Галицкого рецидив серьёзной болезни.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в декабре врачи поставили бизнесмену неутешительный диагноз, что ему осталось жить полгода. Всё это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм.

По информации источника, Галицкий на всякий случай организовал два благотворительных фонда — один для клуба, другой для академии «Краснодара».

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру в ПСЖ.