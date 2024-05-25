«РБ Спорт»: Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн
Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшие дни голкипер подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составит €20 млн.
По информации источника, сделка по трансферу вратаря практически завершена. Стороны уладили все вопросы, клубы достигли окончательной договорённости.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ.