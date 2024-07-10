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Агент Баринова допустил уход футболиста из «Локомотива» летом

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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном уходе своего клиента в летнее трансферное окно.
Агент Баринова допустил уход футболиста из «Локомотива» летом
  • РИА Новости

«Такая вероятность есть каждое трансферное окно. На это окно и существует. Никто не может предсказать то, что будет, даже если у футболиста действующий контракт. Всё может быть», — цитирует Банатина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Баринов сыграл за «Локомотив» 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Баринов рассказал, что отклонил предложение французского клуба.

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