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Баринов рассказал, что отклонил предложение французского клуба

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что отклонил предложение французского клуба «Мец».

«Спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Мец» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего», — приводит слова Баринова Sport24.

В прошедшем сезоне Баринов сыграл за «Локомотив» 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Алавесе» заявили, что Баринов не является приоритетом для усиления команды.

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