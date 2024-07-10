Сотрудница РФС Измайлова принесла извинения за инцидент с баннером «Эспаньолы»
- РИА Новости
«Обсудили данную неприятную ситуацию. Я сделала правильные выводы. Я полностью поддерживаю подразделение «Эспаньола», нашу страну. Готова помогать, сотрудничать, всё ради нашей общей цели», — сказала Измайлова на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Эспаньолы».
Измайлова, выступавшая в качестве уполномоченного лица от организаторов соревнований, потребовала снять вывешенный флаг подразделения «Эспаньола», а затем вступила в эмоциональную перепалку с болельщиками. В РФС объяснили, что сотрудница не является штатным работником и в дальнейшем привлекаться к работе на матчах под эгидой организации не будет.
При этом в союзе отметили, что при направлении заявок на согласование символики «Эспаньолы» такие баннеры всегда согласуются РФС, лигами и клубами, что подтверждает их регулярное присутствие на футбольных матчах в России.
Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу сыграет две товарищеские игры с национальной командой Белоруссии.