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Митрофанов: соперники сборной России на осень будут объявлены, как только договоримся

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, когда будут известны соперники сборной России по футболу.
Митрофанов: соперники сборной России на осень будут объявлены, как только договоримся
  • РИА Новости

«Соперники на осенние матчи сборной России будут объявлены, как только договоримся. Мы пока ещё ни о чём не договорились, один из вариантов может состояться прямо сегодня. По поводу конкретных вариантов ничего сказать не могу», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 июня сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. 

Ранее Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.

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