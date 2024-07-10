Митрофанов: соперники сборной России на осень будут объявлены, как только договоримся
- РИА Новости
«Соперники на осенние матчи сборной России будут объявлены, как только договоримся. Мы пока ещё ни о чём не договорились, один из вариантов может состояться прямо сегодня. По поводу конкретных вариантов ничего сказать не могу», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
7 июня сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Ранее Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.