Митрофанов: соперники сборной России на осень будут объявлены, как только договоримся

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, когда будут известны соперники сборной России по футболу.

«Соперники на осенние матчи сборной России будут объявлены, как только договоримся. Мы пока ещё ни о чём не договорились, один из вариантов может состояться прямо сегодня. По поводу конкретных вариантов ничего сказать не могу», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 июня сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.