В РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о переговорах о возвращении пива на стадионы.

«Есть текущие ограничения. Но, возможно, люди законотворчества посмотрят на это и сделают выводы. Идёт взаимодействие. Мы общаемся со всеми комитетами. Мы за пиво на стадионах», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В прошлом году в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее вице-президент «Ахмата» заявил, что в их регионе на стадионах пива не будет.