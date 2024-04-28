Вице-президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
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«В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других», — цитирует Айдамирова Sport24.
В прошлом году в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.
Ранее в «Ахмате» сообщили, что Адиев продолжит совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.