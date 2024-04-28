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В «Ахмате» сообщили, что Адиев продолжит совмещать работу в клубе и сборной Казахстана

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о поездке главного тренера Магомеда Адиева в Казахстан.
В «Ахмате» сообщили, что Адиев продолжит совмещать работу в клубе и сборной Казахстана
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«То, что Адиев поедет в Казахстан, не противоречит нашим договорённостям. Он продолжит совмещать работу в «Ахмате» и сборной Казахстана», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

5 апреля тренер возглавил «Ахмат». Под его руководством команда одержала победу в трёх последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненцы занимают десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что дубль Конате помог «Ахмату» крупно обыграть «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ.

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