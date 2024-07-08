Беллингем — главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal

Полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии издания Goal.

На второй позиции находится его одноклубник Винисиус Жуниор, третий — новичок мадридского клуба Килиан Мбаппе.

Также в списке кандидатов Родри («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария») и завершивший карьеру Тони Кроос.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл за «Реал» 42 матча, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. По итогам сезона вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.

Ранее Семшов заявил, что вряд ли Кроос выиграет «Золотой мяч».