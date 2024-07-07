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Макинтайр: «Виннипег» ведёт переговоры с Рашевским

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«Виннипег» ведёт переговоры по поводу нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.

«Спросил генерального директора «Джетс» Кевина Чевелдэйоффа, можно ли что-нибудь придумать с Дмитрием Рашевским. Он сказал, что они «надеются» и ведут постоянные переговоры», — сообщил журналист Майк Макинтайр.

Рашевский был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ — 2021.

В сезоне-2023/24 хоккеист сыграл за московский клуб 77 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в «Питтсбурге» заинтересованы в подписании российского вратаря Мурашова.

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