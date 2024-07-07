В «Питтсбурге» заинтересованы в подписании российского вратаря Мурашова

Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Спецца рассказал о заинтересованности клуба в российском вратаре Сергее Мурашове.

«С российскими игроками всё немного сложнее, когда речь идёт об определении их права на участие в турнире и того, на каком этапе они находятся. Но Сергей — парень, которого мы хотели бы видеть у себя, если всё получится», — приводит слова Спеццы Pittsburgh Hockey Now.

Мурашов был выбран на драфте НХЛ — 2022 под общим 118-м номером.

В сезоне-2023/24 он сыграл за «Локомотив» шесть матчей, в которых одержал три победы. С молодёжкой команды он попал в финал Кубка Харламова.

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