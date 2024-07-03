Игнатов: шумиха вокруг свадьбы с Трусовой не мешает тренировкам

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов рассказал, что подготовка к свадьбе с Александрой Трусовой не мешает тренировочному процессу.

«Стараюсь не обращать внимания на различные посты и комментарии. Никогда не стремился быть звездой соцсетей, и сегодняшняя шумиха проходит фоном и на работу не влияет. Всё, что мы с Сашей считаем нужным, сами рассказываем. В том числе и о предстоящей свадьбе», — цитирует Игнатова РИА Новости.

17 июня стало известно, что фигурист сделал предложение руки и сердца. 20-летняя Трусова ответила согласием. Пара объявила о своих отношениях в начале года.

За карьеру Александра завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС.