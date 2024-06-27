Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов готовятся связать себя узами брака.

«Всем привет! А мы подали заявление в ЗАГС! Угадайте, какая дата будет», — написали спортсмены в Telegram-канале.

17 июня стало известно, что фигурист сделал предложение руки и сердца. 20-летняя Трусова ответила согласием. Пара объявила о своих отношениях в начале года.

За карьеру Александра завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Татьяна Тарасова положительно отреагировала на помолвку Трусовой и Игнатова.