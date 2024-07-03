Агент Угальде: мои слова были искажены, «Спартак» — большой клуб во всём мире

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, сообщил, что его слова были искажены.

«Определённо, мои слова были искажены. «Спартак» — большой клуб во всём мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждём предстоящий сезон», — цитирует Морсинка «Матч ТВ».

В интервью La Nacion Costa Rica представитель футболиста сообщил, что решение о переходе в «Спартак» форвард принял по финансовым причинам.

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же заплатил за футболиста €13 млн.

Игрок провёл за команду 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что агент Угальде сомневается, что игрок доработает контракт со «Спартаком» до конца.