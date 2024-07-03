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Агент Угальде сомневается, что игрок доработает контракт со «Спартаком» до конца

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Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о будущем своего клиента.
Агент Угальде сомневается, что игрок доработает контракт со «Спартаком» до конца
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Либо у него всё будет хорошо и он уйдёт, либо у него всё будет не так хорошо и русские с теми деньгами, которые у них есть, скажут: «Мы заплатим ему за то, чтобы он ушёл». Я думаю, что Манфред попадёт в какую-нибудь другую лигу. Надеюсь, что его жизнь уже будет обеспечена», — приводит слова Морсинка La Nacion.

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же заплатил за футболиста €13 млн.

Игрок провёл за команду 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на то, что нападающий Квинси Промес покинул московский клуб.

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