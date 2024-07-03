Волков: после последнего боя подписалось 37 тысяч человек, но отписался один

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о подписчиках в социальных сетях.

«Спасибо за вашу поддержку! После последнего боя вас подписалось много. Буду стараться радовать вас новым контентом. Если быть точным, то подписалось 37 тысяч человек, но отписался один… Пишите и угадывайте, кто», — сказал Волков в социальных сетях.

22 июня россиянин Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Сергей оттолкнул своего соперника.

Ранее сообщалось, что Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.