Павлович получил перелом носа в бою с Волковым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович сообщил, что получил травму в поединке с соотечественником Александром Волковым.

«Мы поехали в госпиталь, потому что нос надулся. Перелом носа. Теперь надо смотреть, есть искривление или нет. Если есть, то его потом ровно поставят и всё нормально будет», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

22 июня Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Волкова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Павлович оттолкнул своего соперника.

Ранее сообщалось, что Волков заявил о готовности сразиться за титул UFC.