Каладзе считает, что Кварацхелии стоит перейти в «Реал»

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе высказал мнение, что полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии нужно перейти в «Реал».

«Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти — один из лучших тренеров. Он всё уже доказал. Он друг молодых футболистов. Карло должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику», — приводит слова Каладзе pianetamilan.it.

В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой €5 млн.