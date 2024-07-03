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Каладзе считает, что Кварацхелии стоит перейти в «Реал»

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Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе высказал мнение, что полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии нужно перейти в «Реал».
Каладзе считает, что Кварацхелии стоит перейти в «Реал»
  • Gettyimages.ru
  • © Image Photo Agency

«Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти — один из лучших тренеров. Он всё уже доказал. Он друг молодых футболистов. Карло должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику», — приводит слова Каладзе pianetamilan.it.

В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой €5 млн.

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