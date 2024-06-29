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Corriere dello Sport: Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в €5 млн

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отверг предложение клуба о продлении контракта.
Corriere dello Sport: Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в €5 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Jan Fromme - firo sportphoto

Как сообщает Corriere dello Sport, футболист не принял предложение президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы.

Кварацхелия сообщил, что ему нужно время для того, чтобы обдумать представленное ему предложение. 

В минувшем сезоне 23-летний Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил о желании игрока сменить клуб.

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