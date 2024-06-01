Президент Грузии наградила игроков сборной орденом Чести за участие в Евро-2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила к награде футболистов сборной за выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

Как сообщает ТАСС, церемония награждения прошла на сцене, которую установили на площади Свободы. На пути к площади футболисты национальной команды проехались на открытом автобусе, приветствуя тысячи болельщиков.

Для грузинской команды этот Евро был первым в истории. Накануне Испания победила Грузию в 1/8 финала со счётом 4:1. Таким образом, «красная фурия» вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

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Ранее сообщалось, что Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро.