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Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
  • AP

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, которая поднялась с 14-го на 12-е место. На 15-м месте расположилась Людмила Самсонова. Анна Калинская потеряла одну строчку и находится на 18-м месте. Екатерина Александрова осталась на 22-й позиции. Шнайдер стала победительницей турнира в немецком Бад-Хомбурге и поднялась с 47-й на 30-ю позицию.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На втором месте идёт американка Кори Гауфф. Тройку лучших замыкает белоруска Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что Шнайдер завоевала второй в карьере титул WTA.

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