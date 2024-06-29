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Шнайдер завоевала второй в карьере титул WTA

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Россиянка Диана Шнайдер одержала победу на турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Шнайдер завоевала второй в карьере титул WTA
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Шнайдер в финальном матче нанесла поражение Донне Векич из Хорватии со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

Таким образом, для 20-летней россиянки этот титул стал вторым в карьере и первым на травяном покрытии. В феврале она также одержала победу на турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Напомним, что призовой фонд турнира составил более €802 тыс.

Ранее стало известно, что Касаткина обыграла Фернандес и стала победительницей турнира в Истбурне.

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