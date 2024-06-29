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Сергачёва обменяли из «Тампы» в «Юту»

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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв обменян в «Юту».
Сергачёва обменяли из «Тампы» в «Юту»
  • AP
  • © Chris O'Meara

По информации инсайдера Пьера Лебрюна в соцсетях, взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин провёл 34 матча в регулярном чемпионате, набрав 19 очков (2+17). В плей-офф Сергачёв принял участие в двух играх и заработал одно очко за результативную передачу.

Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ.

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