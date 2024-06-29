Глейхенгауз поставил Гуменнику короткую программу по мотивам фильма «Дюна»
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«Дюну» решил поставить Даниил Маркович, он мне сообщил это ещё за месяц до постановки. Я готовился, в голове держал. Когда вышел фильм на носителях, я купил диск, но не досмотрел до конца. Уснул», — цитирует Гуменника «Чемпионат».
Он также отметил, что у него есть внешнее сходство с главным героем фильма «Дюна» Тимоти Шаламе.
Напомним, что фигурист является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что Гуменник представил новую произвольную программу по мотивам «Онегина».