Макгрегор — Нурмагомедову: когда ты умрёшь, я буду праздновать

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор обратился в адрес экс-обладателя пояса UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«На поединок с Хабибом я вышел с полностью сломанной ногой. Мне следовало тогда сняться с боя, как сейчас. Он испугался меня в автобусе и показал свою трусость. Теперь ему конец. Когда ты умрёшь, я буду праздновать», — написал Конор в соцсетях.

Позднее Макгрегор удалил запись.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина.