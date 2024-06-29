Макгрегор — Нурмагомедову: когда ты умрёшь, я буду праздновать
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«На поединок с Хабибом я вышел с полностью сломанной ногой. Мне следовало тогда сняться с боя, как сейчас. Он испугался меня в автобусе и показал свою трусость. Теперь ему конец. Когда ты умрёшь, я буду праздновать», — написал Конор в соцсетях.
Позднее Макгрегор удалил запись.
В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина.