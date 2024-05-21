Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слухи о наличии у экс-обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

«Он как суетящаяся крыса, ведь у него есть счета, которые нужно оплатить. Наследие? В UFC у него было всего два главных боя. И теперь он должен российскому правительству», — сказал Макгрегор в эфире Duelbits.

11 мая в СМИ появилась информация, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей. При этом сам спортсмен не прокомментировал эту информацию.

Ранее Магомед Нурмагомедов, дядя Хабиба, опроверг информацию о долгах спортсмена перед ФНС России.