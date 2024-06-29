Хоккеист ЦСКА Каменев: есть вопросы, почему футболисты зарабатывают больше

Нападающий ХК ЦСКА Владислав Каменев выразил недовольство из-за зарплат футболистов.

«Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше. Всё-таки для хоккеистов футбол — это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился», — цитирует Каменева Metaratings.

Каменев является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Ранее КХЛ опубликовала календарь на новый сезон.