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Хоккеист ЦСКА Каменев: есть вопросы, почему футболисты зарабатывают больше

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Нападающий ХК ЦСКА Владислав Каменев выразил недовольство из-за зарплат футболистов.
Хоккеист ЦСКА Каменев: есть вопросы, почему футболисты зарабатывают больше
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если сравнивать футбол с хоккеем, то возникают вопросы, почему они зарабатывают гораздо больше. Всё-таки для хоккеистов футбол — это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился», — цитирует Каменева Metaratings.

Каменев является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. 

Ранее КХЛ опубликовала календарь на новый сезон.

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