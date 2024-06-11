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КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на официальном сайте календарь на сезон‑2024/25.
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
  • РИА Новости

В первой игре матча за Кубок Открытия встретятся действующий чемпион «Металлург» и финалист Кубка Гагарина «Локомотив». Встреча состоится 3 сентября.

4 сентября будет проведено шесть матчей: «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Нефтехимик», «Автомобилист» — «Трактор», «Торпедо» — «Северсталь», «Витязь» — «Адмирал», «Динамо» (Москва) — «Куньлунь».

На 5 сентября также запланировано несколько игр: «Металлург» — СКА, «Салават Юлаев» — «Ак Барс», «Лада» — «Локомотив», «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» (Минск) — «Амур».

Последние матчи регулярного чемпионата пройдут 23 марта 2025 года. Общее число игровых дней станет рекордным — 187.

Раунд плей‑офф будет проведён с 26 марта по 25 мая 2025 года. 

Ранее сообщалось, что «СКА Арена» пострадала от пожара.

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