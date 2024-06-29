Клишина: классно, что у наших есть хотя бы шанс проявить себя на Олимпиаде

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина высказалась о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Классно, что есть хотя бы шанс, что ребята поедут и проявят себя на Олимпиаде. Для каждого спортсмена это самые большие, пиковые соревнования в жизни. Побывать на них, быть частью всего этого — значимое событие в жизни любого спортсмена», — цитирует Клишину «Чемпионат».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили назвал отказ дзюдоистов от ОИ-2024 мужественным поступком.