Карпов: ЦСКА не планирует отправлять Гайча в новую аренду

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, если футболист не будет нужен главному тренеру Марко Николичу, клуб будет искать варианты его продажи.

В минувшем сезоне Гайч провёл за «Ризеспор» 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе.