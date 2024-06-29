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Карпов: ЦСКА не планирует отправлять Гайча в новую аренду

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Карпов: ЦСКА не планирует отправлять Гайча в новую аренду
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, если футболист не будет нужен главному тренеру Марко Николичу, клуб будет искать варианты его продажи.

В минувшем сезоне Гайч провёл за «Ризеспор» 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе.

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