Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к команде на сборе.

«Сегодня в Новогорске к команде присоединились Файзуллаев, Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента. Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Как сообщает «Чемпионат», Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр для ЦСКА. Игрок подпишет с армейским клубом контракт по схеме «2 + 1».

Напомним, что игрок сыграл за «Локомотив» 155 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 25 голевых передач. 29 мая 2024 года клуб объявил об уходе 27-летнего футболиста.

Ранее агент Жемалетдинова подтвердил, что футболист может перейти в ЦСКА.