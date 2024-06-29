Тренер сборной России по дзюдо: действия МОК подрывают доверие к олимпийскому движению

Тренер сборной России по дзюдо Арсен Галстян высказался о действиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уверен, такие действия МОК подрывают доверие к олимпийскому движению. Уничтожают статус Олимпиады как самого значимого события, которого все с нетерпением ждут четыре года. Мы — федерация, тренеры, спортсмены — верим, что рано или поздно здравый смысл в олимпийском движении восторжествует. Очевидно, что сегодня назрела необходимость реформирования МОК», — цитирует Галстяна «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.