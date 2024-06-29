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Хомуха считает, что Соболеву не будет гарантировано место в стартовом составе «Зенита»

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Экс-наставник юношеских и молодёжной сборных России Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
Хомуха считает, что Соболеву не будет гарантировано место в стартовом составе «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В нынешнем составе «Зенита» есть футболисты, уровень которых выше, чем у Соболева. В целом ни один футболист, который сейчас приходит к питерцам, не может рассчитывать на твёрдое место в стартовом составе. Там будет очень высокая конкуренция», — цитирует Хомуху Vprognoze.ru.

По информации «Спорт-Экспресса», у руководства красно-белых пока нет решения, отпускать ли игрока в «Зенит». Обозреватель Игорь Рабинер опроверг информацию о переговорах между клубами.

Отмечается, что Соболев тренируется в полную силу, не спустя рукава.

В прошлом сезоне игрок провёл за московскую команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер Соболева за €12 млн.

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