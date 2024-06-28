«Чемпионат»: «Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер Соболева за €12 млн
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе €12 млн», — цитирует источник «Чемпионат».
В прошлом сезоне игрок провёл за московскую команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что €30 млн за Соболева от «Зенита» — тройная переплата.