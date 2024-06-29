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MD: ПСЖ готов заплатить «Барселоне» €250 млн за Ямаля

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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ.
MD: ПСЖ готов заплатить «Барселоне» €250 млн за Ямаля
  • AP
  • © Fermin Rodriguez

Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ готов предложить «Барселоне» €250 млн за покупку футболиста.

По информации источника, в «Барселоне» не готовы расставаться с Ямалем ни при каких условиях.

Ямалю на данный момент 16 лет. Дебютировал в сборной он в возрасте 15 лет. 

В сезоне-2023/24 игрок провёл за каталонский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024.

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