MD: ПСЖ готов заплатить «Барселоне» €250 млн за Ямаля

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ.

Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ готов предложить «Барселоне» €250 млн за покупку футболиста.

По информации источника, в «Барселоне» не готовы расставаться с Ямалем ни при каких условиях.

Ямалю на данный момент 16 лет. Дебютировал в сборной он в возрасте 15 лет.

В сезоне-2023/24 игрок провёл за каталонский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024.