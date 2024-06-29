MD: ПСЖ готов заплатить «Барселоне» €250 млн за Ямаля
- AP
- © Fermin Rodriguez
Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ готов предложить «Барселоне» €250 млн за покупку футболиста.
По информации источника, в «Барселоне» не готовы расставаться с Ямалем ни при каких условиях.
Ямалю на данный момент 16 лет. Дебютировал в сборной он в возрасте 15 лет.
В сезоне-2023/24 игрок провёл за каталонский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024.