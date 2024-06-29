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Тарасова: кто-то осуждает россиян за участие в ОИ, но у нас нет другой профессии и жизни

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала мнение касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде.
Тарасова: кто-то осуждает россиян за участие в ОИ, но у нас нет другой профессии и жизни
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Буду следить за Олимпиадой. Все российские спортсмены, которых допустили до ОИ, будут участвовать. Но допустить всех, кого предлагали мы, было бы справедливее. Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Ещё чего не хватало? Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что Роднина назвала главу МОК Баха слабым политиком.

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