Родионенко — об отказе дзюдоистов от Олимпиады: ребята понимают, что такое выступать в унизительном положении

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение Федерации дзюдо России отказаться от участия в Олимпиаде.

«Полностью солидарна с ними, правильно делают. Нельзя всё время уступать и позволять нас так унижать, должна быть принципиальная позиция. Было ожидаемо, там ребята понимают, что такое ехать и выступать в унизительном положении. Эта ситуация с отказом показывает, кто чего стоит, какое отношение у людей к своей стране», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.