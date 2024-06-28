Зюганов: Карпин умеет отстаивать национальную гордость в спорте

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Он и как футболист талантливый, и как гражданин очень мужественный, и как тренер не раз себя проявил. И в «Ростове» показал (результат), он талантливо подбирает футболистов и тренирует. Карпин умеет отстаивать национальную гордость в спорте.

Тренерская работа — это, прежде всего, воспитание, работа с новым пополнением и уважительное отношение к нашей истории спорта, истории наших побед и борьбы. Так что буду очень рад нашим новым успехам и победам», — приводит слова Зюганова «Матч ТВ».

28 июня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее Черышев выступил против совмещения постов в сборной и клубе из-за предвзятости тренеров.