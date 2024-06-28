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Россия вошла в топ-20 самых проверяемых на допинг стран в 2023 году

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Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что Россия вошла в топ-20 самых проверяемых на допинг стран по итогам 2023 года.
Россия вошла в топ-20 самых проверяемых на допинг стран в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Также в список входят Италия, Франция, Испания, Бельгия, США, Нидерланды, Китай, Болгария, Германия, Австралия, Япония, Колумбия, Бразилия, Украина, Дания, Казахстан, Венгрия, Швейцария и Польша.

В 2023 году IТА взяло более 40,2 тыс. образцов мочи и крови более чем у 15,2 тыс. спортсменов из 185 стран. Эти показатели выросли на 8,6% по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА.

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