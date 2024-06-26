USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что Антидопинговое агентство США (USADA) в 2023 году собрало меньше допинг-проб, чем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«В 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это довольно разочаровывающий результат. USADA собрало меньше, чем национальные антидопинговые организации Китая, России, Италии и Великобритании, а также три международные спортивные федерации. Тем не менее, чтобы отвлечься от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности их соперников за рубежом», — говорится в заявлении.

Отметим, что РУСАДА за 2023 год взяло более 11 тыс. допинг-проб.

Ранее Банька выступил с заявлением о слушаниях в конгрессе США.