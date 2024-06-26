USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА
- РИА Новости
«В 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это довольно разочаровывающий результат. USADA собрало меньше, чем национальные антидопинговые организации Китая, России, Италии и Великобритании, а также три международные спортивные федерации. Тем не менее, чтобы отвлечься от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности их соперников за рубежом», — говорится в заявлении.
Отметим, что РУСАДА за 2023 год взяло более 11 тыс. допинг-проб.
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