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USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что Антидопинговое агентство США (USADA) в 2023 году собрало меньше допинг-проб, чем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
USADA за 2023 год собрало меньше допинг-проб, чем РУСАДА
  • РИА Новости

«В 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это довольно разочаровывающий результат. USADA собрало меньше, чем национальные антидопинговые организации Китая, России, Италии и Великобритании, а также три международные спортивные федерации. Тем не менее, чтобы отвлечься от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности их соперников за рубежом», — говорится в заявлении.

Отметим, что РУСАДА за 2023 год взяло более 11 тыс. допинг-проб. 

Ранее Банька выступил с заявлением о слушаниях в конгрессе США.

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