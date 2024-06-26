Глава WADA: слушания в конгрессе США были наполнены политической риторикой

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил с заявлением о слушаниях в конгрессе США по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года».

«Слушания в Вашингтоне были наполнены эмоциональной и политической риторикой, которая попадает в заголовки, но не несёт ничего конструктивного для укрепления глобальной антидопинговой системы», — говорится в заявлении.

Он отметил, что доклад, который представил Трэвис Тайгарт, был посвящён тому, что все другие страны и WADA играют не по правилам.

«Учитывая то, что мы знаем об антидопинговой системе США, нельзя не вспомнить слова американского политика Эдлая Стивенсона: «Лицемер — это тот политик, который срубит секвойю, а затем взберётся на пень и выступит с речью в защиту природы».

Слушания в США прошли на фоне скандала с китайскими пловцами.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее в конгрессе США предложили прекратить финансирование WADA из-за дела китайских пловцов.