В конгрессе США предложили прекратить финансирование WADA из-за дела китайских пловцов

Член палаты представителей от Республиканской партии США Морган Гриффит предложил рассмотреть возможность отказа от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.

«Отказ WADA явиться сегодня на слушания ставит под сомнение соблюдение ими принципа подотчётности. Если они не собираются выполнять свою работу, мы и не должны их финансировать», — приводит слова Гриффита CNN.

На слушаниях по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр в Париже» он сообщил, что США ежегодно предоставляют WADA около $4 млн.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее Фелпс заявил о потере доверия к WADA.