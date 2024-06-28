CAS рассмотрит апелляцию канадцев на бронзу российских фигуристов на ОИ-2022 22 июля

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации фигурного катания Канады на присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года 22 июля.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

В Канаде считают, что дисквалификация Валиевой должна послужить причиной для переноса команды России на четвёртое место.

Ранее Александр Жулин высказался о слушаниях CAS по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.