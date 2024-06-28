RT в Telegram
Подпишись

CAS рассмотрит апелляцию канадцев на бронзу российских фигуристов на ОИ-2022 22 июля

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации фигурного катания Канады на присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года 22 июля.
CAS рассмотрит апелляцию канадцев на бронзу российских фигуристов на ОИ-2022 22 июля
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает пресс-служба организации.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

В Канаде считают, что дисквалификация Валиевой должна послужить причиной для переноса команды России на четвёртое место.

Ранее Александр Жулин высказался о слушаниях CAS по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить