CAS рассмотрит апелляцию канадцев на бронзу российских фигуристов на ОИ-2022 22 июля
- AFP
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
В Канаде считают, что дисквалификация Валиевой должна послужить причиной для переноса команды России на четвёртое место.
Ранее Александр Жулин высказался о слушаниях CAS по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.