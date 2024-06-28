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Валиева хочет поступить в МГУСиТ на тренера

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об окончании школы фигуристкой Камилой Валиевой.
Валиева хочет поступить в МГУСиТ на тренера
  • РИА Новости

«Валиева окончила школу на хорошо и отлично, без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась.

Точно не знаю, какие баллы у Валиевой по ЕГЭ. Скажу, что всё спокойно и хорошо. Камила уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера», — приводит слова Лайшева Sport24.

28 июня 18-летней Валиевой вручили аттестат.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Валиева поделилась фото с выпускного в школе.

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