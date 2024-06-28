Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Тед Линдсей Эворд».

На награду также претендовал российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», занявший в голосовании второе место. Третий — форвард Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, что Кучеров провёл 151 игру в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 151 балл.

Ранее в США раскритиковали поведение Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ.