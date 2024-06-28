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Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона»

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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Тед Линдсей Эворд».
Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона»
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett

На награду также претендовал российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», занявший в голосовании второе место. Третий — форвард Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, что Кучеров провёл 151 игру в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 151 балл.

Ранее в США раскритиковали поведение Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ.

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